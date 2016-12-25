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Валерий Карпин: Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин считает, что лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году был хавбек ЦСКА Понтус Вернблум.

"Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причём играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу. Несмотря на не лучшее время для "армейцев", Вернблум весь год отыграл прилично", - цитирует Карпина "Чемпионат.сом".
Теги: Карпин Вернблум
Сегодня, 19:33
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8
(2)
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
не согласятся с Валерой многие и будут правы Вернблум конечно боец,но слишком грязный из голосования тренеров его помоему никто в 5 лучших игроков не включил. Фернандо на мой взгляд гораздо интереснее и полезнее как опорник.
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Неужели нужно так опуститься, что Вернблума признают лучшим, а он даже...не основной игрок своей сборной.
Регистрация: 13.11.2009
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:54) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
где был бы этот лучший ,сули его по правилам за те нарушения, которые он делает?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: UncleFit (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (1)

Он добротный футболист,но не более того.Его постоянные понты,пререкание с судьями,подлая грубость,кстати всем этим он мне напоминает Карпина,такой же был весь на понтах.
Регистрация: 30.10.2016
№4 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (0)

Вернблум хорош, но грубоват.
Регистрация: 27.01.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Редкостный зверюга, пожалуй действительно лучший пока.
Мясной Максимка неплохо начал, но сдулся после травмы.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
викинг....классный боец.
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Almaz (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (0)

Понча, ты где? Гляди че Валерка то говорит.. прям бальзам тебе на душу))
Регистрация: 29.07.2015
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