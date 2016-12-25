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Анзор Кавазашвили: у Эменике есть пробивная сила и умение забивать голы. А больше "Спартаку" ничего и не надо! (24)
Анзор Кавазашвили: у Эменике есть пробивная сила и умение забивать голы. А больше "Спартаку" ничего и не надо! (24)
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"Зенит" выразил соболезнования родным и близким пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154 (10)
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Алексей Миллер: 15 миллионов человек в России говорят: мы болеем за "Зенит"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о главных успехах "Зенита" за последние 10 лет.
"Самое главное событие за последние 10 лет – чемпионская звезда. Очень важно, что "Зенит" является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Команда выиграла все национальные и европейские трофеи, кроме кубка Лиги чемпионов. И конечно же, важно то, что "Зенит" сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: "Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за "Зенит", за страну".
Мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Мы в седьмой раз подряд вышли в весеннюю стадию еврокубков – это футбольная вершина, которая неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы", - заявил Миллер.
Канал "Зенита" на Youtube
"Самое главное событие за последние 10 лет – чемпионская звезда. Очень важно, что "Зенит" является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Команда выиграла все национальные и европейские трофеи, кроме кубка Лиги чемпионов. И конечно же, важно то, что "Зенит" сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: "Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за "Зенит", за страну".
Мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Мы в седьмой раз подряд вышли в весеннюю стадию еврокубков – это футбольная вершина, которая неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы", - заявил Миллер.
Канал "Зенита" на Youtube
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