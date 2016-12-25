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Алексей Миллер: 15 миллионов человек в России говорят: мы болеем за "Зенит"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о главных успехах "Зенита" за последние 10 лет.

"Самое главное событие за последние 10 лет – чемпионская звезда. Очень важно, что "Зенит" является единственным российским клубом, который выиграл Суперкубок УЕФА. Команда выиграла все национальные и европейские трофеи, кроме кубка Лиги чемпионов. И конечно же, важно то, что "Зенит" сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: "Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за "Зенит", за страну".

Мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Мы в седьмой раз подряд вышли в весеннюю стадию еврокубков – это футбольная вершина, которая неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы", - заявил Миллер.

Канал "Зенита" на Youtube
Теги: Миллер Зенит
Сегодня, 19:40
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№34 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не спорьте с Миллером. Если вы спорите с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
Регистрация: 2.08.2013
№33 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Марио
Цитата: Blessing
разрыв пуканов

мы вкурсе.... что вся недостолица.... давно к трубе подключена анально....

Ну и мысли у вас, Марусенька??!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№32 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 20:00) #
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online

а хули удивляться то, он идет на рыбалку фсошник водолаз рыбу на крючок надевает, а садовник белые грибы вдоль тропинки высаживает, а чудак помощник соцопрос проплачивает.


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№31 Написал: SHukhrat Иркутская область (Сегодня, 19:59) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не более 20000 зрителей
Регистрация: 25.01.2016
№30 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 19:59) #
  • +3
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Еще один витает где то в грезах. Не сравнивай Питер со всей страной. И никто не говорит, что они все болеют за Зенит. Дебил газпромовский ...Выдает желаемое за действительное. Впрочем у нас все чиновники так делают.
Регистрация: 3.04.2013
№29 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:58) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не верится что в России 15 миллионов людей Без Определенного Места Жительства.
Регистрация: 20.03.2014
№28 Написал: Марио (Сегодня, 19:57) #
  • +1
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Цитата: Blessing
разрыв пуканов

мы вкурсе.... что вся недостолица.... давно к трубе подключена анально....
Регистрация: 24.12.2016
№27 Написал: mustang (Сегодня, 19:57) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
интересно он людей вообше за дебилов держит?
Регистрация: 23.12.2015
№26 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не знал, что Алексей Борисович - католик...
Празднует!


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№25 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему та такие новости никто не публикует:)питерские комплексы

О количестве болельщиков «Спартака»

– Наших болельщиков проще всего представить в виде пирамиды, самый нижний слой которой – все, кто считает себя поклонниками «Спартака». Последний раз мы заказывали исследование в мае этого года, на тот момент у «Спартака» в России было 17,8 млн болельщиков (исследование проводилось только в нашей стране, в городах с населением от 100 тысяч человек). Следующий слой пирамиды – телезрители, средняя аудитория матчей с участием «Спартака» - 5,3 млн человек. Самая массовая коммуникация с болельщиками – в соцсетях. Если суммировать все соцсети, включая аккаунты футболистов «Спартака», это чуть более 3 млн человек. Следующий слой пирамиды – те, с кем можем общаться персонально через электронную почту и мобильный телефон, то есть держатели наших карт, здесь около 300 тысяч болельщиков. И вершина пирамиды – владельцы абонементов и карт лояльности
Регистрация: 22.12.2016
№24 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (4)

Да хоть 25 миллионов, жалко что ли.
Регистрация: 27.01.2009
№23 Написал: мамон (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (5)
online

Странно, кто вообще может болеть за Гомосяцкий клуб. Себе дороже.
Регистрация: 11.07.2016
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
В России не наберётся 15-ти миллионов человек, которые хоть за кого-нибудь болеют. Так что пиздеть не надо, Миллер.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№21 Написал: UncleFit (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (9)

flushed Сказочный ДОЛБ..П!!!
Регистрация: 30.10.2016
№20 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:53) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
35 титулов

местечковые не канают)
Регистрация: 24.04.2009
№19 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: mongolor
Свиньи уже побросали свой комбикорм.....сейчас прибегут доказывать что самый титулованный клуб вовсе не Зенит)

А зачем, собственно? flushed
Это как в геометрии Евклида аксиому о параллельных прямых стараться доказывать.
Никому не нужная трата времени: все и так знают, КАКОЙ ЭТО КЛУБ.
Регистрация: 6.08.2008
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:52) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Осторожней, Алексей Борисович, разрыв спартаковских пуканов теперь может стать конкурирующей кампанией Газпрому, по выделению метана-пропана.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (8)
online

комплекс неполноценности- это навсегда joy
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:51) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Свиньи уже побросали свой комбикорм.....сейчас прибегут доказывать что самый титулованный клуб вовсе не Зенит)

Дак это и так все знают,35 титулов против 17 зенита,какие могут быть вопросы?:)
Регистрация: 22.12.2016
№15 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:50) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи уже побросали свой комбикорм.....сейчас прибегут доказывать что самый титулованный клуб вовсе не Зенит)
Регистрация: 24.04.2009
№14 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Клинический случай:)так же он еще сказал что зенит сможет существовать без газпрома.
Зенит сможет без газпрома?окей:)

Бюджет клуба около 180-200 млн в год,доходы как он сказал 85 млн:)и то все мы знаем откуда эти доходы,от лч и от продажи халка,ну и пару лямов на билетах,остальное все спонсорские бабки от газпром банка,газпром-нефть и тд или продажа вот таких продуктов My WebpageБез газпрома зенит вернется туда где и был,а про 15 млн болельщиков и так понятно что полный бред,в питере та далеко не все болеют за зенит,а в стране тем более.Миллер еще кстати тот балобол

Миллер считает, что "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет, к этому времени капитализация "Газпрома" достигнет триллиона долларов против 360 миллиардов в настоящее время.

Декабрь 2015 года. Стоимость компании Убер - 60 миллиардов долларов. Стоимость компании Газпром - в ПОЛТОРА РАЗА меньше. По мнению не только американских, но и китайских и даже российских инвесторов наше Национальное Достояние на сегодняшний момент, с текущим управлением и текущей властью, стоит в полтора раза меньше американской программы для вызова такси с мобильников (но хорошей).
Регистрация: 22.12.2016
№13 Написал: дилетант (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он,походу,с зеркалом говорил...Великая сила убеждения...блажен,кто верует...
Регистрация: 28.07.2016
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:48) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Almaz
так вы дайте конкурентам столько же денег

Им и самим денег не хватает, если великовозрастный ЦСКА их постоянно обходит.
Не в коня корм, ну с поправкой на Зину.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:46) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: МАРТ
..уже отмечать начал..

Это он заранее заготовленную помощниками речь читал.

"Зенит" сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: "Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за "Зенит", за страну".

Ну-ну... smirk
Сейчас года 3-4 жизни в "новой реальности", с экономным, согласно указанию В. В. Путина, бюджетом - и куда, интересно, все эти "15 миллионов" разбегутся?

P.S. Цифру "15 миллионов" я намеренно взял в кавычки: Миллер просто пошутил. relaxed
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 19:44) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Слабовато как-то добавите страсти! smiley
Регистрация: 6.03.2008
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (4)

Ща будет горячо....)
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько ни говори "халва, халва"... smile


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит чемпион России,мира,вселенной,самые популярные в мире,самые великие,самые самые,ахаха.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: Almaz (Сегодня, 19:43) #
  • -4
  •  (10)

Дибил, так вы дайте конкурентам столько же денег и потом посмотрим кто будет далеко позади wink
Регистрация: 29.07.2015
№5 Написал: Марио (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (5)

карусель-карусель....
Регистрация: 24.12.2016
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