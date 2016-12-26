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Евгений Алдонин: "Крестовский" - один из лучших стадионов страны

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин уверен, что на Крестовском острове построили один из лучших стадионов в стране.

"Строительство стадиона на Крестовском острове значительно вышло за отведенные временные рамки. Не припомню больше подобных случаев долгостроя. Главное, что стройка завершилась и "Зенит" теперь будет играть на современной арене. Не сомневаюсь в том, что это один из лучших стадионов страны. Он будет задействован в матчах Кубка конфедераций. Конечно, возможно, что есть какие-то недочеты, которые были допущены при строительстве. Их нужно будет успеть исправить до начала игр", - приводит слова Алдонина "Спорт-Экспресс".

Евгений Алдонин: "Крестовский" - один из лучших стадионов страны
Теги: Алдонин Крестовский
Сегодня, 16:15
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(3)
№5 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 17:35) #
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НЕ ПРОКАНАЛО ЕГО ВЬЮ
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:16) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: UncleFit
Да,где-то в 10 лучших входит.

За десятку им побороться еще надо.
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: UncleFit (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (2)

Да,где-то в 10 лучших входит.
Регистрация: 30.10.2016
№2 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Крестовский" - один из лучших стадионов страны

Что в Питере денег пожалели, могли бы еще столько же вложить и сделать самый лучший стадион.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29) #
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  •  (6)

Во истину


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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