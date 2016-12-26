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Сергей Самодин покинул "Томь"

Нападающий Сергей Самодин стал седьмым игроком, покинувшим "Томь" в декабре.

30-летний форвард, сыгравший в нынешнем чемпионате России 12 матчей (один гол), разорвал контракт с клубом через Палату по разрешениям споров. Об этом Sportbox сообщил спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов.
Теги: Томь
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: UncleFit (Сегодня, 17:07) #
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В Зенит,инфа.100%!В нём лично заинтересован Луческу.
Регистрация: 30.10.2016
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