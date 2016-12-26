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"Амкар" и "Спартак" договорились о трансфере Георгия Джикии?

"Амкар" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Георгия Джикии, утверждает "Спорт-Экспресс".

Клубы договорились по сумме отступных (она в итоге составит около 150 миллионов рублей), а игрок согласовал контракт сроком на 4,5 года. В текущем чемпионате 23-летний Джикия провел за "Амкар" 16 матчей, забил 1 гол.
Теги: Амкар Спартак Джикия Трансферы
Сегодня, 16:43
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21
(5)
№21 Написал: rooiwit (Сегодня, 18:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: афанасий
И вместо кого это? Только Кутепов раскрываться стал и теперь сядет на лавку. Так как он бесплатный, а за Джикию деньги уплачены, нужно отрабатывать

Топ логика,посадят на лавку основного защитника и поставят джикию потому что за него заплатили безумные 2 миллиона евро
Регистрация: 22.12.2016
№20 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Факел»
И вместо кого это? Только Кутепов раскрываться стал и теперь сядет на лавку. Так как он бесплатный, а за Джикию деньги уплачены, нужно отрабатывать


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№19 Написал: Accept (Сегодня, 17:50) #
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Цитата: CSKA085
вот это усиление smile нужно больше игроков из амкара smile

кляча... съепни в стойло....
Регистрация: 26.12.2016
№18 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Президент ФК "Амкар" Шилов подтвердил переход Джикии в "Спартак"
"Да, переход Джикии (в "Спартак") - дело решенное", - сказал Шилов.

Добро пожаловать!!!


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№17 Написал: rooiwit (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
вот это усиление smile нужно больше игроков из амкара smile

Да неплохо он воткнул игоряшке головой
Регистрация: 22.12.2016
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:47) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: CSKA085
нужно больше игроков из амкара

Кем там кони усилили свой тощий зад?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 17:42) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
вот это усиление smile нужно больше игроков из амкара smile
Регистрация: 20.08.2015
№14 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
осталось самедова и нападающего из тосно подписать и будет усиление в каждую линию.


семейство Щлюберов негодуэ sunglasses


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№13 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Джикия молодец...не повёлся на газировку..
Регистрация: 6.09.2013
№12 Написал: rooiwit (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
осталось самедова и нападающего из тосно подписать и будет усиление в каждую линию.

Вроде ваш питерский легендарный клуб уже берет брата Погребняка и Ибру из крыльев,будет сложно переплюнуть эти топ трансферы
Регистрация: 22.12.2016
№11 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 17:24) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
осталось самедова и нападающего из тосно подписать и будет усиление в каждую линию.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:11) #
  • +1
  •  (5)

так он вроде медобслед просто так проходил, для себя sweat_smile
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (3)

Спартак, он как Саид, не может без длинной песни. На этот раз песнь о Джикии.
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: UncleFit (Сегодня, 17:09) #
  • +2
  •  (4)

Может наиграться не плохая связка для сборной!
Регистрация: 30.10.2016
№7 Написал: Antonyoo Москва (Сегодня, 17:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да при чем тут Боккетти? Если уйдет и Бок, то будут брать еще 1 игрока. Меньше 4 профильных ЦЗ - огромный риск для результатов.
Регистрация: 3.06.2015
№6 Написал: rooiwit (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: login
походу кутепов джикия и маурисио тре центральных будет! бокети таски досвидос!

Вряд ли,с такой защитой тяжело будет
Регистрация: 22.12.2016
№5 Написал: login liasport.ru (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
походу кутепов джикия и маурисио тре центральных будет! бокети таски досвидос!


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liasport.ru ТОЛЬКО ДЛЯ СПАРТАЧЕЙ
Регистрация: 11.05.2015
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:51) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Было бы не плохо, в Амкаре смотрелся солидно
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: rooiwit (Сегодня, 16:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
чут больше 2 лямов евро,нормально
Регистрация: 22.12.2016
№2 Написал: скальп (Сегодня, 16:46) #
  • +4
  •  (12)

Каррера знает толк в защитниках!
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Primus Москва (Сегодня, 16:45) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Норм smirk
Регистрация: 14.07.2013
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