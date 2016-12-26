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Георгий Джикия: очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт

Новичок "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал подписание долгосрочного соглашения с новой командой.

"Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт. Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю прежде всего закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей", - цитирует футболиста официальный сайт московского клуба.
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 19:50
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6
(8)
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:00) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
хорошая замена Боккетти! парень будет прогрессировать вместе с командой! удачи Георгию и всем нам!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:48) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Витек 88-20
А где о том что с детсва за спортог?

В резюме.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:44) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
А где о том что с детсва за спортог?
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 20:39) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо» М
успехов тебе парень!
Регистрация: 13.04.2016
№2 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 20:00) #
  • +11
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
добро пожаловать в Спартак!!!
Регистрация: 8.09.2011
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:56) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Очень хорошо, что прямо с первого сбора в обойме появились и Селихов и Джикия.
Нападающего еще к первому сбору и погнали.
Регистрация: 22.09.2007
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