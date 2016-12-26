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Сослан Джанаев: в прошлом сезоне в мои ворота пенальти били дважды, а сейчас уже восемь
Голкипер "Ростова" объяснил, что мешает донскому клубу выступать успешно в текущем чемпионате.
– По сравнению с прошлым годом "Ростов" в чемпионате России "просел". В чем причина?
– Силы футболистов не беспредельны. Когда на нескольких этапах играешь каждые три дня, усталость накапливается ощутимо. А большой обоймы для ротации у нас нет, многие матчи пришлось играть одним составом. Тут еще и травмы с болезнями некоторых ребят подкосили. Я и сам, кроме больного плеча, после матча с "Анжи" на три дня с температурой слег. Ну и... Объективные цифры: за весь прошлый чемпионат у нас было одно удаление. А сейчас, к 17-му туру, уже семь, со "Спартаком" вообще заканчивали вдевятером. Причем несколько красных карточек были показаны еще в первом тайме. Пенальти мне в том чемпионате били всего дважды, сейчас, к середине турнира, уже восемь. Почувствуйте разницу.
Еженедельник футбол
– По сравнению с прошлым годом "Ростов" в чемпионате России "просел". В чем причина?
– Силы футболистов не беспредельны. Когда на нескольких этапах играешь каждые три дня, усталость накапливается ощутимо. А большой обоймы для ротации у нас нет, многие матчи пришлось играть одним составом. Тут еще и травмы с болезнями некоторых ребят подкосили. Я и сам, кроме больного плеча, после матча с "Анжи" на три дня с температурой слег. Ну и... Объективные цифры: за весь прошлый чемпионат у нас было одно удаление. А сейчас, к 17-му туру, уже семь, со "Спартаком" вообще заканчивали вдевятером. Причем несколько красных карточек были показаны еще в первом тайме. Пенальти мне в том чемпионате били всего дважды, сейчас, к середине турнира, уже восемь. Почувствуйте разницу.
Еженедельник футбол
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