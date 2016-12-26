Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Маслов: "Амкар" не продал бы Джикию и Селихова, если бы это не помогло развитию клуба

"Амкар" не продал бы защитника Георгия Джикию и голкипера Александра Селихова, если бы эти трансферы не помогли развитию клуба, заявил исполнительный директор пермяков Денис Маслов.

"Если бы клуб не получил дополнительную возможность развиваться, мы бы не продали Селихова и Джикию. Любой трансфер, который выгоден клубу, помогает в развитии. В игровом плане мы постараемся поддерживать тот уровень команды, который был в первой половине сезона, когда за "Амкар" выступали эти футболисты", - цитирует Маслова "Р-Спорт".
Теги: Маслов Амкар Джикия Селихов
Сегодня, 20:21
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:48) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: syamtomov
, у "Крыльев" - Цаллагова...

будет врать-то, бесстыжий ты хряк...

Я понял, что по поводу второго конкурента - "УФЫ", а также МАССОВЫХ приобретений из "Оренбурга" у тебя возражений нет. wink
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
, у "Крыльев" - Цаллагова...

будет врать-то, бесстыжий ты хряк...
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Imp
Ох уж этот Спартак
Ослабляет конкурентов в борьбе за Лигу Европы

По-моему, этим только Зенит опять прославился: у "Уфы " Лунёва забрал, у "Крыльев" - Цаллагова...
Если так и дальше дело пойдёт, то, глядишь, к началу весеннего отрезка половина "Оренбурга " будет с голубеньких футболочках за Зенит рассекать. smile
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: Imp
Ох уж этот Спартак
Ослабляет конкурентов в борьбе за Лигу Европы

ты прав.теперь вам будет проще бороться за ле.но с тереком вы уж сами как-нибудь разбирайтесь...
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ох уж этот Спартак
Ослабляет конкурентов в борьбе за Лигу Европы


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.