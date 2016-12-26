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Георгий Джикия: надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению

Новичок "Спартак" Георгий Джикия выразил благодарность "Амкару" после подписания контракта с красно-белыми.

"Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам "Амкара", сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня.

Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.

А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником", - цитирует игрока официальный сайт "Амкара".
Теги: Джикия Спартак Амкар
Сегодня, 20:30
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:14) #
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Грузины , кроме нашего Ананидзе , больше чем год полтора не задерживаются в Великом Клубе


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давай , парень , ты попал к отличному тренеру в дружную команду . Работай и всё у тебя получится . Удачи в Спартаке !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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