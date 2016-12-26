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Георгий Джикия: надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению
Новичок "Спартак" Георгий Джикия выразил благодарность "Амкару" после подписания контракта с красно-белыми.
"Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам "Амкара", сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня.
Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.
А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником", - цитирует игрока официальный сайт "Амкара".
"Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам "Амкара", сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня.
Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.
А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником", - цитирует игрока официальный сайт "Амкара".
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