Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов": "Зенит" обсуждает с Цаллаговым условия личного контракта

Глава совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подтвердил, что защитник Ибрагим Цаллагов ведет переговоры с "Зенитом".

"Договоренность с "Зенитом" по Цаллагову? Да. Они обсуждают, скажем так, правила игры. Имею ввиду детали личного контракта", - цитирует Шляхтина "Спорт-Экспресс".

В нынезнем сезоне Цаллагов провел 17 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.
Теги: Цаллагов Шляхтин Крылья Советов Зенит
Вчера, 22:27
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:44) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rooiwit
Цитата: dav
не узнаю брата федю))) зениту то это зачем,у них же всегда было денег как у дурака махорки?

Еще молло уйдет к ним))говорят он вроде как заднеприводный,так что в зените будут рады,главное чтобы не черный

Там каждый четвёртый тридварас.. начиная с Миллера и заканчивая последним болельщиком на этом сайте блеслингом.. ща по минусам можно будет подсчитать.. сколько тридварсаов болельщиков зенита на этом сайте..

Тик так подсчёт пошёл .


--------------------
зенит,- всемирный гавно-клуб!(с) Роберт Мак
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:49) #
  • +2
  •  (2)

Цаллагов нормальный игрок, не звезда, но крепкий середнячок, бегает и обводка есть и навес, да и не молод уже, но и не стар, пригодится.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: vladdd KLD (Вчера, 22:56) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: rooiwit
Цитата: dav
не узнаю брата федю))) зениту то это зачем,у них же всегда было денег как у дурака махорки?

Еще молло уйдет к ним))говорят он вроде как заднеприводный,так что в зените будут рады,главное чтобы не черный

Боже, какая глупость.
Регистрация: 5.05.2009
№1 Написал: rooiwit (Вчера, 22:35) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dav
не узнаю брата федю))) зениту то это зачем,у них же всегда было денег как у дурака махорки?

Еще молло уйдет к ним))говорят он вроде как заднеприводный,так что в зените будут рады,главное чтобы не черный
Регистрация: 22.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.