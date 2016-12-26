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Александр Мирзоян: стадион в Санкт-Петербурге является гордостью России

Советник президента РФС и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рад, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу.

"Рад, что строительство стадиона подошло к завершению. Нам обещали великолепную арену и прекрасное поле. Люди хорошо поработали, были, правда, заминки, которые сопровождают любой строительство. Теперь стадион в Санкт-Петербурге, как и другие арены к чемпионату мира, являются гордостью России", - цитирует Мирзояна "Спорт-Экспресс".
Теги: Мирзоян Зенит-Арена
Вчера, 22:50
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10
(2)
№10 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Согласен 100 процентов.Красивый стадик сделали.
Регистрация: 15.03.2009
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:25) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
руководство страны поощряет .. можно куражится !

Хочется услышать псевдо царя.. который обещал на всю страну 26 декабря сдадут..

Ну сдали? Посадки то будут? Или слушать вот этих клоунов?


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зенит,- всемирный гавно-клуб!(с) Роберт Мак
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: GPS (Сегодня, 00:25) #
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Апофеоз...
Нет. Апофигей..
Регистрация: 18.02.2011
№7 Написал: простак (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Volodia379
Вот жопа лиз все говорят что это позор России.

Вот интересно.
Построят эту "Позор арену"
и как тогда надо будет называть Бомжей? - Позорники???????????
Регистрация: 26.10.2012
№6 Написал: следующий (Сегодня, 00:12) #
  • 0
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Volodia379
Советник президента РФС Мирзоян рад, что строительство стадиона подошло к завершению.
Люди хорошо поработали, были, правда, заминки.
Теперь стадион в Санкт-Петербурге, являются гордостью России"

А ведь наверняка и не покраснел, когда говорил эту ересь.
Регистрация: 14.12.2012
№5 Написал: Volodia379 (Вчера, 23:09) #
  • +3
  •  (5)

Вот жопа лиз все говорят что это позор России.
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
И тебя обманули. Обернуть гирляндой стадион - это равносильно обернуть какашку яркой обёрткой.

стадион в Санкт-Петербурге являются гордостью России

Он действительно так сказал? Или это суперновостник наш старается?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: dav калининград (Вчера, 22:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
плюс 5 миллиардов и будет здано


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рад за коней! теперь только борьба с 5 по 10
Регистрация: 6.08.2016
№2 Написал: rooiwit (Вчера, 22:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile кому теперь верить
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:51) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
а мужики то не в курсе (с)


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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