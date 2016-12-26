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Футболист "Волгаря" Сергей Зуйков отправится на просмотр в "Зенит"

Защитник "Волгаря" Сергей Зуйков отправится на просмотр в "Зенит", сообщил сообщил главный тренер астраханской команды Юрий Газзаев.

"Зенит" уведомил наш клуб о том, что хотел бы взять Зуйкова на два сбора", - цитирует Газзаева Sportbox.
Теги: Волгарь Зенит
Вчера, 22:56
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4
(1)
№4 Написал: GPS (Сегодня, 00:24) #
  • -1
  •  (1)

Было: "Один город - одна команда."
Стало: "Один спонсор - одна команда!"
Регистрация: 18.02.2011
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Зенит-2 и молодёжка Зенита вообще существуют?

так как раз туда и берут
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:08) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Зенит-2 и молодёжка Зенита вообще существуют?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: dav калининград (Вчера, 23:00) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
следующий абелардо


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рад за коней! теперь только борьба с 5 по 10
Регистрация: 6.08.2016
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