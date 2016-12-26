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"Зенит" интересуется полузащитником "Крыльев Советов" Йоаном Молло

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло может продолжить карьеру в "Зените", сообщает "Спорт-Экспресс".

Переход может состояться в зимнее трансферное окно. Сумма возможной сделки оценивается в 3 миллиона евро.

В текущем сезоне 27-летний француз провел за волжан 12 матчей в премьер-лиге, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Теги: Молло Крылья Советов Зенит Трансферы
Вчера, 23:00
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7
(2)
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
и опять на деньги народа!


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зенит,- всемирный гавно-клуб!(с) Роберт Мак
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Евгений Ермолов Москва (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
хороший игрок, не помешает любому топ-клубу


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Я был последний джентельмен удачи - конец удачи - джентельменов нет
Регистрация: 12.10.2016
№5 Написал: rooiwit (Вчера, 23:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dav
rooiwit,
статистика говорит об обратном и это в кс

Ну и зачем нам заднеприводный в команде?))У мельгарехо тоже была неплохая статистика,у бухарова тоже помню была неплохая и что с ним стало после перехода в зенит?у каждого игрока есть своя команда в которой он хорош,у молло это крылья
Регистрация: 22.12.2016
№4 Написал: dav калининград (Вчера, 23:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
rooiwit,
статистика говорит об обратном и это в кс


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рад за коней! теперь только борьба с 5 по 10
Регистрация: 6.08.2016
№3 Написал: rooiwit (Вчера, 23:08) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dav
федун купи молло,это не абрек бериша(понимаю,религия,хотя бериша лучше)купи молло вместо старого самедова

Не надо,если бы он был так хорош его бы не отдали из сент-этьена
Регистрация: 22.12.2016
№2 Написал: dav калининград (Вчера, 23:07) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
федун купи молло,это не абрек бериша(понимаю,религия,хотя бериша лучше)купи молло вместо старого самедова


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рад за коней! теперь только борьба с 5 по 10
Регистрация: 6.08.2016
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:03) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Йоаном Молл

Кто это?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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