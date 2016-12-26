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Александр Бубнов: вот, что значит Каррера для "Спартака"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил важность Массимо Карреры при приглашении легионеров в "Спартак".

"Вот, что значит Каррера для "Спартака". Как он появился в клубе, сразу началась активность на итальянском рынке. Его знают игроки, и "Спартаку" легче договариваться. Раньше клуб не мог себя так вести. Когда мы говорим о тренерах-легионерах, то руководство клуба учитывает их возможность работать на трансферном рынке. "Зенит", когда приглашал Луческу, учитывал и его умение работать на бразильском рынке. Тяжело представить, что российский специалист так же бы работал на итальянском рынке, как Каррера", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Каррера Спартак
Вчера, 23:08
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7
(6)
№7 Написал: скальп (Сегодня, 00:25) #
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Цитата: Голеодор
Массажиста

Фернандо из итальянского чемпионата пришел
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: barscool Санкт-Петербург (Вчера, 23:48) #
  • -4
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Болеет за:
«Зенит»
"Вот, что значит Каррера для "Спартака"....Это как хорошая консервная банка с красивой этикеткой для тушёнки...=))


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№5 Написал: Aligator Ставрополь (Вчера, 23:28) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кавказская пленница:"Дж....ТУК, ТУК, ТУК. Ах какого итальянского парня слили, и немецко-турецкого тоже, и как дешево.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№4 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:26) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Spartacus1971
А кого из Италии купили?

Массажиста... joy
Регистрация: 3.05.2015
№3 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А кого из Италии купили?
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: dav калининград (Вчера, 23:16) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
адриано не играет 8 евро,йоветич тоже не играт 15,бубну чтоли занесли?


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рад за коней! теперь только борьба с 5 по 10
Регистрация: 6.08.2016
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:09) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Пока из Италии никого не пригласили, так что Бубен бьёт мимо. Имею ввиду это трансферное окно.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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