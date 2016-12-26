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СМИ: "Спартак" пока не предлагал контракт Эммануэлю Эменике

"Спартак" пока не предлагал арендный контракт 29-летнему нападающему "Фенербахче" Эммануэлу Эменике, сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом не факт, что красно-белые станут рассматривать усиление атаки за счет нигерийца и в будущем – приоритетной целью лидера чемпионата России на позиции центрфорварда остается 29-летний бразилец Луис Адриано, правами на которого владеет "Милан". Африканец же остается крайним вариантом.
Теги: Эменике Спартак Фенербахче Трансферы
Вчера, 23:27
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(2)
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не предлагал ? Вычёркиваем . Так , кто там следующий по слухам ,Депай ? Йоветич ? Манджукич ? Кому ещё не предлагал ? Может , хватит уже слухов ? Каждый день по многу раз . Давайте , может , про другую команду посплетничаем ? Ест такие на примете....


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 00:52) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Евгений Ермолов
одноплановые игроки - оба не будут лишними, качественное усиление.

так чё, обоих брать? smile

так значит у Вас два мужа? - Выходит два ... : flushed - И оба Бунши ??? - ОБА ...!!! blush
Регистрация: 18.06.2015
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Евгений Ермолов
одноплановые игроки - оба не будут лишними, качественное усиление.

так чё, обоих брать? smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:44) #
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Не предлагали - и хорошо!
Пусть купят ему матрёшку, накормят фирменным борщом на базе и скорее отправят обратно в Турцию.
Поиграл уже у нас.

Помню.
Хватит.
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Евгений Ермолов Москва (Вчера, 23:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
что адриано, что Эменике одноплановые игроки - оба не будут лишними, качественное усиление.


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Я был последний джентельмен удачи - конец удачи - джентельменов нет
Регистрация: 12.10.2016
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