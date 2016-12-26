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Игорь Колыванов: Смолову пора уезжать в хороший чемпионат – Англию или Испанию

Бывший главный тренер юношеской сборной России Игорь Колыванов считает, что нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову пора менять команду и чемпионат.

"Фёдор Смолов очень вырос как футболист, в 2016 году он точно лучший нападающий РФПЛ. Его всю жизнь считали талантливым, но в последние два года он раскрылся и проявил себя. Сейчас все просто любуются его игрой. В прошлом сезоне он забил больше всех мячей в чемпионате России и выиграл гонку бомбардиров, и сейчас идёт на первом месте после 17 туров.

Фёдору пора уезжать из России в хороший чемпионат – в Англию или Испанию, в сильный клуб. Ему 26 лет, он уже должен играть в Лиге чемпионов и заявить о себе с большой буквы. Смолову необходимо прогрессировать, но, похоже, что в России он уже заскучал", - цитирует Колыванова "Чемпионат.сом".
Теги: Колыванов Смолов Краснодар
Вчера, 23:34
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№2 Написал: boicko.anat краснодарский край (Вчера, 23:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
если смолов уедет в европу то все скоро забудут что был такой футболист. мелковат он для европы. в России пока нет ни одного футболиста который мог-бы играть в европе. не забывайте что Россия страна не футбольная.
Регистрация: 12.03.2014
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А что? Зовут ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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