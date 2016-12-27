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За пять лет в "Локомотиве" Алексей Миранчук заработал 250 тысяч евро

Зарплата полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука составляет 50 тысяч евро в год, сообщает "Матч ТВ".

Таким образом, за пять лет в стане "железнодорожников" хавбек заработал 250 тысяч. Его брат, Антон, выступавший в 2016 году за эстонскую "Левадию" на правах аренды, зарабатывает на порядок меньше — 12 тысяч евро в год.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 06:52
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№1 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 08:10) #
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Хорошая зарплата,по игре.
Регистрация: 14.11.2015
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