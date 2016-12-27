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Мирослав Лобанцев поздравил болельщиков "Локомотива" с наступающим новым годом

Голкипер "Локомотива" Мирослав Лобанцев поздравил болельщиков команды с наступающим новым годом.

"С Новым годом, "красно-зеленые". Пусть этот год будет особенным для вас и для ваших близких. Ура", - цитирует игрока клубная пресс-служба.

Теги: Лобанцев Локомотив
Сегодня, 16:19
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