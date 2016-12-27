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Адриано Галлиани: трансфер Луиса Адриано в "Спартак" вполне возможен

Трансфер нападающего "Милана" Луиса Адриано в московский "Спартак" вполне возможен, заявил генеральный директор итальянской команды Адриано Галлиани.

"Не хочу делать громких заявлений, но трансфер Луиса Адриано в "Спартак" вполне возможен", - цитирует Галлиани "Р-Спорт".
Теги: Галлиано Адриано Спартак Милан Трансферы
Сегодня, 16:30
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