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Сергей Корниленко: хочу, чтобы "Крылья" были крепкой и сильной командой

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал об ожиданиях от весенней части чемпионата.

– Пункт "вторая молодость Сергея Корниленко" сейчас в топе голосования за событие осенней части сезона "Крыльев". Сергей, ожидал от себя такой голевой феерии под конец года?

– До второй молодости еще рановато. В принципе, ожидал от себя, верил, что могу, что порох еще есть. В каждой игре были моменты, просто не получалось забить. И далеко не всегда меня выпускали на поле. Ну а для 15 матчей, к тому же неполных, 5 голов считаю неплохой показатель.

– Тебя называют одним из самых бьющих по воротам соперников форвардов в РФПЛ. Держишь внутри себя какой-то принцип, как Александр Кержаков, "бил, бью и буду бить"?

– Ну нет, нет такого. Моя задача – забивать голы, но если вижу, что партнер по команде находится в лучшем положении, то отдам пас ему. Я и целей личных по числу забитых голов не ставлю. Главное – общие цели. Хочу, чтобы "Крылья Советов" были крепкой и сильной командой. И еще хочу больше играть, а не получать деньги за то, что сидишь на скамейке.

– Какой из шести забитых тобой голов (5 в Чемпионате и 1 в Кубке) в этом сезоне тебе понравился больше всего?

– К своим голам отношусь одинаково. Каждый гол по-своему дорог. Но, наверное, все же выделю четвертый гол "Спартаку", да и мяч забитый в "Краснодаре" получился очень важным.

– Каким было настроение в команде по ходу сезона?

– Оно было плохим. Из-за результатов. Пошли хорошие результаты – настроение улучшилось. Считаю, что мы очень мощно провели конец сезона и в каждой игре смотрелись хорошо. Даже в проигранном матче с "Зенитом" мы шли вперед, комбинировали, создавали.

– Вадиму Скрипченко удалось заметно "встряхнуть" команду...

– Да. Мы находились в тяжелой ситуации. Как мог, старался всячески помочь новому тренеру. Мы давно знакомы с Вадимом Скрипченко, даже играли друг против друга. Он прилетел в Самару ночью и мы часа полтора общались с ним о делах в команде, что нужно перестраивать. Но субординацию соблюдаю, не расслабляюсь. Он – тренер, я – игрок. Моя задача – доказывать на поле.

– Какие эмоции царили в тебе после победы над "Спартаком" со счетом 4:0?

– Честно? Было просто удовлетворение от хорошо проделанной работы. От того, что мы можем, что у команды есть потенциал. Та победа добавила нам всем позитива. И, наверное, удивила многих. После такого-то старта.

– Как форварду, тебе больше нравится играть в атакующую тактику?

– Конечно. Правда, не со всеми командами можно сыграть в атаку. А вообще нравится много атаковать, создавать моменты. Зрителям это нравится. Но надо, чтобы и результат был у команды помимо яркой игры.

– В прошлом сезоне осеннюю часть "Крылья" также завершили на 12-м месте, а весной выдали ряд хороших результатов и поднялись на 9-е место. Подобный успех возможен в новом году?

– Если все будет хорошо, то повторим успех. Но вообще, если мы завершим сезон спокойно, без нервов и стыковых матчей, то это будет неплохо.

"Крылья Советов"
Теги: Корниленко Крылья Советов
Сегодня, 17:54
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