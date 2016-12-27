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"Зенит" продолжает набор желающих стать стюардами
Центр подготовки временного персонала "Зенита" продолжает набор желающих принять участие в организации крупнейших спортивных событий Петербурга.
Отбор и подготовку стюардов проводят специалисты центра по программе, утвержденной Российским футбольным союзом и адаптированной в соответствии со спецификой стадиона. Обучение проходит в формате тренинга, после которого кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают возможность пройти стажировку на двух матчах основного состава «Зенита». После удачного прохождения стажировки выпускники Центра подготовки временного персонала получают удостоверение контролера-распорядителя с включением в Федеральный регистр РФС.
Далее стажеры, прошедшие все этапы подготовки, заключают договор с клубом и начинают оказывать услуги на играх футбольных и баскетбольных команд, а так же иных мероприятиях, организатором которых является "Зенит", информирует официальный сайт питерцев.
Отбор и подготовку стюардов проводят специалисты центра по программе, утвержденной Российским футбольным союзом и адаптированной в соответствии со спецификой стадиона. Обучение проходит в формате тренинга, после которого кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают возможность пройти стажировку на двух матчах основного состава «Зенита». После удачного прохождения стажировки выпускники Центра подготовки временного персонала получают удостоверение контролера-распорядителя с включением в Федеральный регистр РФС.
Далее стажеры, прошедшие все этапы подготовки, заключают договор с клубом и начинают оказывать услуги на играх футбольных и баскетбольных команд, а так же иных мероприятиях, организатором которых является "Зенит", информирует официальный сайт питерцев.
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