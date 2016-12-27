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"Зенит" продолжает набор желающих стать стюардами

Центр подготовки временного персонала "Зенита" продолжает набор желающих принять участие в организации крупнейших спортивных событий Петербурга.

Отбор и подготовку стюардов проводят специалисты центра по программе, утвержденной Российским футбольным союзом и адаптированной в соответствии со спецификой стадиона. Обучение проходит в формате тренинга, после которого кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают возможность пройти стажировку на двух матчах основного состава «Зенита». После удачного прохождения стажировки выпускники Центра подготовки временного персонала получают удостоверение контролера-распорядителя с включением в Федеральный регистр РФС.

Далее стажеры, прошедшие все этапы подготовки, заключают договор с клубом и начинают оказывать услуги на играх футбольных и баскетбольных команд, а так же иных мероприятиях, организатором которых является "Зенит", информирует официальный сайт питерцев.
Теги: Зенит
Сегодня, 18:17
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
ищите дураков..
на открытии других стадионов за две минуты стюардов набрали.. mask
Регистрация: 14.12.2011
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