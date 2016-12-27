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Мирча Луческу: пишут, что "Зениту" часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в эфире программы "Все на футбол" ответил на вопрос о судейских ошибках.
"В матче с "Анжи", где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол. Тут потеряли три очка. С "Тереком" в центре поля была вынужденная ошибка Хави Гарсии: два игрока не по правилам атаковали его прямой ногой. После этого мы пропустили гол в свои ворота. С "Краснодаром" фол был против Жулиано. Дзюба попытался исправить ситуацию, после чего ему дали жёлтую карточку. В этой фазе мы и получили гол. Когда нам забивали второй мяч, был офсайд — это по телевизору было видно.
Это важные очки, мы пострадали в противостоянии с нашими прямыми конкурентами. Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70% времени в домашних матчах", — сказал Луческу.
"Чемпионат.сом"
"В матче с "Анжи", где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол. Тут потеряли три очка. С "Тереком" в центре поля была вынужденная ошибка Хави Гарсии: два игрока не по правилам атаковали его прямой ногой. После этого мы пропустили гол в свои ворота. С "Краснодаром" фол был против Жулиано. Дзюба попытался исправить ситуацию, после чего ему дали жёлтую карточку. В этой фазе мы и получили гол. Когда нам забивали второй мяч, был офсайд — это по телевизору было видно.
Это важные очки, мы пострадали в противостоянии с нашими прямыми конкурентами. Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70% времени в домашних матчах", — сказал Луческу.
"Чемпионат.сом"
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