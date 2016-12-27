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Мирча Луческу: пишут, что "Зениту" часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в эфире программы "Все на футбол" ответил на вопрос о судейских ошибках.

"В матче с "Анжи", где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол. Тут потеряли три очка. С "Тереком" в центре поля была вынужденная ошибка Хави Гарсии: два игрока не по правилам атаковали его прямой ногой. После этого мы пропустили гол в свои ворота. С "Краснодаром" фол был против Жулиано. Дзюба попытался исправить ситуацию, после чего ему дали жёлтую карточку. В этой фазе мы и получили гол. Когда нам забивали второй мяч, был офсайд — это по телевизору было видно.

Это важные очки, мы пострадали в противостоянии с нашими прямыми конкурентами. Пишут, что нам часто ставят пенальти, но мы же атакующая команда и контролируем мяч больше 70% времени в домашних матчах", — сказал Луческу.

"Чемпионат.сом"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 19:20
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21
(10)
№21 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:12) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он просто идиот. И лечить поздно.
Цитата: Пётр Градов_2
Чучело как раз ты. В этом посте

А тебе не про пост говорят. а про интервью. "Сами мы не местные и русский язык нихрена не понимаем". В школу не пускали, поди!


--------------------
And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№20 Написал: Пётр Градов_2 (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Пётр Градов_2
Цитата: Сибирячок
Вместо отдыха цыган опять плачет. Пей-гуляй-не-думай-о-Спартаке и будет тебе цыганское счастье с серебром.


Уебень толстоголовый, покажи хоть одно слово про Спартак???

Чучело бомжеголовое, ты сначала всё его вью прочитай, что он сказал. Там половина про Спартак.


Чучело как раз ты. В этом посте про СМ ни слова. Свободен.
Регистрация: 7.09.2015
№19 Написал: скептик (Сегодня, 20:58) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Витек 88-20,
И что там такого? Разве что то не по правилам было? Или кто то потом из комиссии что то гворил? Не и еще раз нет

Если "из комиссии" никто не говорит , что Зенит щемят , то о чем ваш цыган тут вещает ?
Регистрация: 26.11.2016
№18 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:54) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
повылезали чухонцы..
на вопрос отвечать будем..?
Регистрация: 14.12.2011
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:52) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Пётр Градов_2
Цитата: Сибирячок
Вместо отдыха цыган опять плачет. Пей-гуляй-не-думай-о-Спартаке и будет тебе цыганское счастье с серебром.


Уебень толстоголовый, покажи хоть одно слово про Спартак???

Чучело бомжеголовое, ты сначала всё его вью прочитай, что он сказал. Там половина про Спартак.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: Romella
эта цыганская ш***а

Так ЦЫГАН же!
Что с него взять?

Цитата: Витек 88-20
Цитата: скептик
Матч с РОСТОВОМ бы вспомнил в Питере .Ну хотя бы для видимости .Объективности для ))))

И что там такого? Разве что то не по правилам было? Или кто то потом из комиссии что то гворил? Не и еще раз нет!

Ты ВЕРИШЬ КДК?
Ладно.
Посмотрим.
Если увижу твоё возмущение судейством в матчах Спартак-Зенит, ну, или любого другого матча с участием Зенита или будет скулёж Цыгана по поводу судейства - не взыщи.
Оторвусь по-полной!

Ты о чем? Скулити Вы! А не я и даже здесь, Вы начинаете ныть. Отрывайся сам на себе
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: скептик (Сегодня, 20:45) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Матвей,
Цыган истину глаголит. Спартачи, что молчим про свой матч с Ростовом?

Вы сначала за СВОЙ матч с РОСТОВОМ ответьте , потом про Спартак вспоминайте . А стрелки на других переводить все горазды
Регистрация: 26.11.2016
№14 Написал: Пётр Градов_2 (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Сибирячок
Вместо отдыха цыган опять плачет. Пей-гуляй-не-думай-о-Спартаке и будет тебе цыганское счастье с серебром.


Уебень толстоголовый, покажи хоть одно слово про Спартак???
Регистрация: 7.09.2015
№13 Написал: Ленин Кёльн (Сегодня, 20:37) #
  • -4
  •  (10)

Мутный ты,Мирча...
Регистрация: 30.01.2016
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:22) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Матвей
Спартачи, что молчим про свой матч с Ростовом?

что такое там случилось..
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 20:17) #
  • +4
  •  (10)

Цыган истину глаголит. Спартачи, что молчим про свой матч с Ростовом?


--------------------
Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: Romella
эта цыганская ш***а

Так ЦЫГАН же!
Что с него взять?

Цитата: Витек 88-20
Цитата: скептик
Матч с РОСТОВОМ бы вспомнил в Питере .Ну хотя бы для видимости .Объективности для ))))

И что там такого? Разве что то не по правилам было? Или кто то потом из комиссии что то гворил? Не и еще раз нет!

Ты ВЕРИШЬ КДК?
Ладно.
Посмотрим.
Если увижу твоё возмущение судейством в матчах Спартак-Зенит, ну, или любого другого матча с участием Зенита или будет скулёж Цыгана по поводу судейства - не взыщи.
Оторвусь по-полной!
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Так вот, стало быть, как теперь современные отмазки выглядят...
Регистрация: 2.08.2013
№8 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
В матче с "Анжи", где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол

А как же фол Кришито на Промесе?Ахаха.

А как же фол Бокетти перед этим фолом Кришито с Промесом?????
Где судья должен был удалять итальянца!! В этом сезоне не Вам говорить про судейство, ой как не Вам!

Цитата: скептик
Матч с РОСТОВОМ бы вспомнил в Питере .Ну хотя бы для видимости .Объективности для ))))

И что там такого? Разве что то не по правилам было? Или кто то потом из комиссии что то гворил? Не и еще раз нет!
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:47) #
  • +1
  •  (15)

Цитата: Romella
я не видел интервью,чтобы Массимо чужих обсуждал..
эта цыганская ш***а соответствует команде..
насколько можно быть таким..лазурным

+ много


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (10)

цЫган laughing
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: скептик (Сегодня, 19:36) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
Матч с РОСТОВОМ бы вспомнил в Питере .Ну хотя бы для видимости .Объективности для ))))
Регистрация: 26.11.2016
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:34) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
я не видел интервью,чтобы Массимо чужих обсуждал..
эта цыганская ш***а соответствует команде..
насколько можно быть таким..лазурным
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
В матче с "Анжи", где был очевидный пенальти на Кокорине, арбитр разрешил продолжить игру, и поэтому мы получили гол

А как же фол Кришито на Промесе?Ахаха.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:32) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Вместо отдыха цыган опять плачет. Пей-гуляй-не-думай-о-Спартаке и будет тебе цыганское счастье с серебром.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Главные претенденты на чемпионство – это «Спартак» и «Зенит»?
– «Спартак» и ЦСКА. У вторых вообще отличная стратегия. Пока их стадион еще строился, а поля были хорошего качества, они играли в гостях. А когда газоны стали тяжелее, они начали играть на домашнем стадионе. И у них впереди еще много домашних матчей. Это их преимущество. Как и тренер, которого я очень уважаю.

laughing joy
Регистрация: 22.12.2016
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