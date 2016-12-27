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Агент: Луис Адриано считает "Спартак" великим клубом

Агент нападающего "Милана" Луиса Адриано Гилмар Велоз сообщил, что его клиенту нравится работа главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

"На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в "Спартак", у игрока действует договор с "Миланом". Луису нравится работа Карреры, он считает "Спартак" великим клубом", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Адриано Милан Спартак Трансферы
Сегодня, 19:29
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18
(3)
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Борис Борисович
Он знает эту команду?

Теперь, узнав о 3,5 млн лички, узнал, вишь как запел.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55) #
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Он знает эту команду?
Регистрация: 11.08.2008
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:43) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: блесинг1
се знают,что это твой пятый ник

Нет, мне чужих лавров не надо, это совершенно другой человек, несомненно заслуживающий всяческого уважения и почтения.
Мотай на ус, лошара.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: блесинг1 (Сегодня, 20:36) #
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Цитата: Blessing
(как выражается ув.Болельщик812)!!!

Педераст,все знают,что это твой пятый ник.Кому ты паришь мозги,своему слесарю ублюдку утекаю?
Регистрация: 27.12.2016
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:31) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Адриано считает спартак великим клубом

Ну, теперь, плять, точно подпишут, на любых его условиях!!!!
Это кто ж ему, чертяке, напел, как надо и каким образом свиней уговаривать??? Бокетти, небось, а мож и сам Каррера фишку просёк, подсказал,- ты только скажи им, что они великие, и они у твоих ног, последнее отдадут, свинью хлебом не корми, дай лизнуть по самому чувствительному, по их поросячьей эрогенной зоне, (как выражается ув.Болельщик812)!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:18) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И чем больше зарплата, тем больше величия.
Регистрация: 19.03.2010
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
наверняка в детстве смотрел обзоры Лиги чемпионов и любимым игроком был Робсон)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: скальп (Сегодня, 20:04) #
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  •  (6)

звучит обнадеживающее
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: боря888 (Сегодня, 20:01) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: 4 звезды
трупы заиграют

Нуууу
За ваши трупы не грех и выпить
Регистрация: 21.12.2016
№9 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
трудно что-то говорить о перспективах его..
на мой взгляд лучше помоложе, типа Йоветича того же взять..
а если Адриану, то не за 7-8 лямов и самую большую з/п..

Думаю возьмут за 4,зарплата будет около 3,остальное бонусы за хорошую игру,4.5 никто не будет ему платить просто так
Регистрация: 22.12.2016
№8 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
трудно что-то говорить о перспективах его..
на мой взгляд лучше помоложе, типа Йоветича того же взять..
а если Адриану, то не за 7-8 лямов и самую большую з/п..


йоветич очень хрустальный...с нашим футболом любой стык и лазарет...
Регистрация: 18.07.2011
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (3)

трудно что-то говорить о перспективах его..
на мой взгляд лучше помоложе, типа Йоветича того же взять..
а если Адриану, то не за 7-8 лямов и самую большую з/п..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: боря888 (Сегодня, 19:46) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: oukb8071988
значит все уже решено

Но какой то копеечный смысл в этом есть - интересно, кому конкретно Федун разрешил украсть из своего крамана - зятю или внуку ?
Приезжали и Куарежма и даже Зико в подельники ворам - а Феде это зачем ?
Играть Луис не будет никогда - не дурак ведь
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 19:39) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль парня - за "Шахтёр" очень хорошо играл.
Регистрация: 22.02.2013
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:38) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
борщ ещё как сваришь..настоятся ему дать..
Зе Луиш настоялся..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:34) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
значит все уже решено
Регистрация: 24.11.2008
№2 Написал: скептик (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
smile rooiwit,

smile smile
Регистрация: 26.11.2016
№1 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:29) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Как положено,с детства за Спартак,борщ уже стынет
Регистрация: 22.12.2016
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