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Агент: Луис Адриано считает "Спартак" великим клубом
Агент нападающего "Милана" Луиса Адриано Гилмар Велоз сообщил, что его клиенту нравится работа главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.
"На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в "Спартак", у игрока действует договор с "Миланом". Луису нравится работа Карреры, он считает "Спартак" великим клубом", - цитирует агента ТАСС.
"На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в "Спартак", у игрока действует договор с "Миланом". Луису нравится работа Карреры, он считает "Спартак" великим клубом", - цитирует агента ТАСС.
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