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Мирча Луческу: два игрока повздорили - это абсолютно нормальное явление
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о перепалке между форвардом Артёмом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным после поражения питерской команды от "Краснодара" (1:2) в 15-м туре чемпионата России.
"Два игрока повздорили - это абсолютно нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали друг другу всё, что у них было на душе. Потом подали друг другу руки, и на этом всё закончилось. Не знаю, откуда вы всё это берёте. Атмосфера в команде очень хорошая. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом: было очень легко поймать тот мяч и не отправлять его в зону, которую он не мог контролировать. Это нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом всё и закончилось».
Откуда берутся частые ошибки Лодыгина? Вы постоянно возвращаете меня к тому, чему я не привык уделять столько внимания. Хотите, чтобы я говорил об игроках и их ошибках. Для меня же важна стратегия, а не отдельные ошибки. Я доверяю футболистам "Зенита" и даю шанс всем. Это касается и вратарей", — сказал Луческу в эфире программы "Все на футбол".
"Чемпионат.сом"
"Два игрока повздорили - это абсолютно нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали друг другу всё, что у них было на душе. Потом подали друг другу руки, и на этом всё закончилось. Не знаю, откуда вы всё это берёте. Атмосфера в команде очень хорошая. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом: было очень легко поймать тот мяч и не отправлять его в зону, которую он не мог контролировать. Это нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом всё и закончилось».
Откуда берутся частые ошибки Лодыгина? Вы постоянно возвращаете меня к тому, чему я не привык уделять столько внимания. Хотите, чтобы я говорил об игроках и их ошибках. Для меня же важна стратегия, а не отдельные ошибки. Я доверяю футболистам "Зенита" и даю шанс всем. Это касается и вратарей", — сказал Луческу в эфире программы "Все на футбол".
"Чемпионат.сом"
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