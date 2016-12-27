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Мирча Луческу: два игрока повздорили - это абсолютно нормальное явление

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о перепалке между форвардом Артёмом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным после поражения питерской команды от "Краснодара" (1:2) в 15-м туре чемпионата России.

"Два игрока повздорили - это абсолютно нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали друг другу всё, что у них было на душе. Потом подали друг другу руки, и на этом всё закончилось. Не знаю, откуда вы всё это берёте. Атмосфера в команде очень хорошая. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом: было очень легко поймать тот мяч и не отправлять его в зону, которую он не мог контролировать. Это нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом всё и закончилось».

Откуда берутся частые ошибки Лодыгина? Вы постоянно возвращаете меня к тому, чему я не привык уделять столько внимания. Хотите, чтобы я говорил об игроках и их ошибках. Для меня же важна стратегия, а не отдельные ошибки. Я доверяю футболистам "Зенита" и даю шанс всем. Это касается и вратарей", — сказал Луческу в эфире программы "Все на футбол".

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзюба Луческу Лодыгин Зенит
Сегодня, 19:32
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№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:11) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Вы постоянно возвращаете меня к тому, чему я не привык уделять столько внимания"

Действительно! Если столько внимания уделять игрокам, на судей времени не останется!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ни один нормальный тренер такие моменты обсуждать не будет вне команды. А если быть откровенным, то у того же Лодыгина нашлось бы куда больше претензий к Дзюбе- сколько он запорол голевых моментов, а ещё вякает. А ещё вдумайтесь, если ещё каждый к каждому будет выставлять претензии, то получится вакханалия, а не команда.
Регистрация: 13.11.2009
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