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Ибрагим Цаллагов подписал 4-летний контракт с "Зенитом"?

"Зенит" заключил контракт с защитником "Крыльев Советов" Ибрагимом Цаллаговым, сообщает "Спорт день за днем". Срок соглашения составил 4 года.

Сине-бело-голубые заплатили самарскому клубу 300 тысяч евро — фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Теги: Цаллагов Зенит Крылья Советов Трансферы
Сегодня, 19:44
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14
(3)
№14 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Главное, что бы парень играл, а не на скамейке сидел...
Регистрация: 31.10.2013
№13 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Челси»

Немного о переходе Джикии

[quote=Tom1989]- Был ли среди претендентов “Зенит”?
- Скажу так: официальные письма поступили от нескольких российских топ-клубов. Мы обо всех предложениях говорили футболисту, и Жора сказал, что предпочитает играть в “Спартаке”. Мы пошли ему навстречу.
- С чем связана такая любовь защитника именно к “Спартаку”?
- Надо задать вопрос самому футболисту. Могу лишь говорить о своем мнении: это Москва, а футболист родился и вырос в подмосковной Балашихе, и, конечно, выступать, можно сказать, дома всегда приятнее. Плюс ко всему “Спартак” - любимый, наверное, основным количеством российских болельщиков клуб с великой историей.

Красномордый Миллер занервничал.Завтра будет вью весь мир может сказать что мы болеем за зенит.И все быдлоболелы закивают головами
Регистрация: 11.12.2016
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tioha
какие все умные, мне кажется самые завистливый клуб , это Спартак, все болельщики постоянно готовы обсерать и завидовать самому лучшему и успешному клубу в России, нашему ЗЕНИТУ.

ой дурак.. joy
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да кто это вообще?Надеюсь молодой двадцати летний перспективный парень.
Регистрация: 15.06.2016
№10 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 20:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Челси»
[quote=скальп][quote=tioha]ка
кие все умные, мне кажется самые завистливый клуб , это Спартак, все болельщики постоянно готовы обсерать и завидовать самому лучшему и успешному клубу в России, нашему ЗЕНИТУ.
[/quote]
как же все таки Широков был прав насчет болельщиков зенита[/quot Широков до сих пор так ситает разговариал лично.Да разве не видно какие они дебилы?Вся страна это видит,закомплексованные .обиженные дебилы,колхозные
Регистрация: 11.12.2016
№9 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 20:34) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Жаль угробят парня...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:34) #
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Глава московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб получил от трансфера Ивана Новосельцева 98 тысяч рублей. Напомним, регламент РФС обязывает выплачивать 5,5% от суммы трансфера клубам, сыгравшим роль в становлении футболиста. Иван Новосельцев сменил «Ростов» на «Зенит» минувшим летом.

?...«Мы получили компенсацию за Новосельцева. 98 тысяч рублей. От какой суммы? От 8 миллионов рублей. Мы не можем контролировать этот процесс. Сколько дают, столько берем. Прекрасно понимая: 8 миллионов – сумма странная, если не сказать больше. На рынке просто нет таких цен на игроков сборной», – отметил Тукманов для «Советского спорта».
Бикеич не только игру ставить умеет smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: скальп (Сегодня, 20:16) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: tioha
какие все умные, мне кажется самые завистливый клуб , это Спартак, все болельщики постоянно готовы обсерать и завидовать самому лучшему и успешному клубу в России, нашему ЗЕНИТУ.

как же все таки Широков был прав насчет болельщиков зенита
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 20:08) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Главное чтобы болельщики приняли,а то что то наш Зенька все чернее и чернее.

Олдовый болельщик зенита с 2007 года!


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№5 Написал: rooiwit (Сегодня, 20:06) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tioha
Цитата: rooiwit
Цитата: Игорь футболист
Не та сумма, за которую можно было отпускать товарища Цаллагова. Пожелаем ему удачи в новом клубе, человек он правильный.

Понятно что больше будет заплачено,300 это официально,как и 8 лямов рублей за Новосельцева

какие все умные, мне кажется самые завистливый клуб , это Спартак, все болельщики постоянно готовы обсерать и завидовать самому лучшему и успешному клубу в России, нашему ЗЕНИТУ.

Да уж прям зависть берет,какой классный клуб,сам Ибра к ним перешел,просто дух захватывает,иди почитай на спорт экспрессе вчера все по полочкам разложили про трансфер Новосельцева,давно прокуратуре пора заняться питерскими мошенниками:)
Регистрация: 22.12.2016
№4 Написал: tioha Молдова (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rooiwit
Цитата: Игорь футболист
Не та сумма, за которую можно было отпускать товарища Цаллагова. Пожелаем ему удачи в новом клубе, человек он правильный.

Понятно что больше будет заплачено,300 это официально,как и 8 лямов рублей за Новосельцева

какие все умные, мне кажется самые завистливый клуб , это Спартак, все болельщики постоянно готовы обсерать и завидовать самому лучшему и успешному клубу в России, нашему ЗЕНИТУ.
Регистрация: 12.08.2012
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:58) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Защитник - это хорошо.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:53) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь футболист
Не та сумма, за которую можно было отпускать товарища Цаллагова. Пожелаем ему удачи в новом клубе, человек он правильный.

Понятно что больше будет заплачено,300 это официально,как и 8 лямов рублей за Новосельцева
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 19:52) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Не та сумма, за которую можно было отпускать товарища Цаллагова. Пожелаем ему удачи в новом клубе, человек он правильный.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010
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