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Георгий Джикия: был на "Открытие Арене", "багажа" Аленичева не видел
Новичок "Спартака" защитник Георгий Джикия рассказал о "багаже Аленичева" и интересе со стороны "Локомотива".
– Заметили где-нибудь "багаж" Аленичева?
– На базе не был, был на "Открытие-Арене". Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. "Багажа" Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.
– Финансовые условия в "Спартаке" сильно отличаются от того, что было в "Амкаре"?
– А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в "Спартаке".
– Сколько чизбургеров вы можете купить на свою зарплату?
– Ха, с чизбургерами покончено.
— Недавно в интервью "Матч ТВ" вы говорили, что при прочих равных выберете "Локомотив". Нет опасений, что вам это припомнят?
– А "Локомотив" мне что-то предлагал? От "Локомотива" никакого предложения я так и не услышал. Поэтому не надо ничего припоминать.
"Матч ТВ"
– Заметили где-нибудь "багаж" Аленичева?
– На базе не был, был на "Открытие-Арене". Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. "Багажа" Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.
– Финансовые условия в "Спартаке" сильно отличаются от того, что было в "Амкаре"?
– А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в "Спартаке".
– Сколько чизбургеров вы можете купить на свою зарплату?
– Ха, с чизбургерами покончено.
— Недавно в интервью "Матч ТВ" вы говорили, что при прочих равных выберете "Локомотив". Нет опасений, что вам это припомнят?
– А "Локомотив" мне что-то предлагал? От "Локомотива" никакого предложения я так и не услышал. Поэтому не надо ничего припоминать.
"Матч ТВ"
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