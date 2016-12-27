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Георгий Джикия: был на "Открытие Арене", "багажа" Аленичева не видел

Новичок "Спартака" защитник Георгий Джикия рассказал о "багаже Аленичева" и интересе со стороны "Локомотива".

– Заметили где-нибудь "багаж" Аленичева?

– На базе не был, был на "Открытие-Арене". Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. "Багажа" Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

– Финансовые условия в "Спартаке" сильно отличаются от того, что было в "Амкаре"?

– А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в "Спартаке".

– Сколько чизбургеров вы можете купить на свою зарплату?

– Ха, с чизбургерами покончено.

— Недавно в интервью "Матч ТВ" вы говорили, что при прочих равных выберете "Локомотив". Нет опасений, что вам это припомнят?

– А "Локомотив" мне что-то предлагал? От "Локомотива" никакого предложения я так и не услышал. Поэтому не надо ничего припоминать.

"Матч ТВ"
Теги: Джикия Спартак Аленичев
Сегодня, 20:22
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