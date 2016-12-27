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"Агроком" и Иван Саввиди не собираются возобновлять финансирование "Ростова"

Генеральный спонсор "Ростова" "Группа Агроком" не собирается отменять приостановку финансирования клуба, рассказал глава компании Иван Саввиди.

Ранее в СМИ замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о том, что "Группа Агроком" готова возобновить финансирование "Ростова".

"Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования "Ростова". Решение на данный момент находится в силе", - цитирует Саввиди ТАСС.

"Группа Агроком" и "Ростов" подписали спонсорский контракт в августе 2015 года на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.
Теги: Саввиди Ростов
Сегодня, 20:44
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(1)
№3 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и отличненько, Грек зло для Ростова.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№2 Написал: boris-61 Славгород (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ростов заработал денег в ЛЧ, нужно и дальше так продолжать.Сейчас никто не хочет раздавать деньги,нужно надеяться только на себя.
Регистрация: 13.12.2013
№1 Написал: скептик (Сегодня, 20:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Торгуется грек . Спасибо за помощь , которую оказал раньше , но условия диктовать это не спонсорство и не меценатство .Это жлобство
Регистрация: 26.11.2016
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