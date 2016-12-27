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"Агроком" и Иван Саввиди не собираются возобновлять финансирование "Ростова"
Генеральный спонсор "Ростова" "Группа Агроком" не собирается отменять приостановку финансирования клуба, рассказал глава компании Иван Саввиди.
Ранее в СМИ замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о том, что "Группа Агроком" готова возобновить финансирование "Ростова".
"Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования "Ростова". Решение на данный момент находится в силе", - цитирует Саввиди ТАСС.
"Группа Агроком" и "Ростов" подписали спонсорский контракт в августе 2015 года на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.
Ранее в СМИ замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о том, что "Группа Агроком" готова возобновить финансирование "Ростова".
"Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования "Ростова". Решение на данный момент находится в силе", - цитирует Саввиди ТАСС.
"Группа Агроком" и "Ростов" подписали спонсорский контракт в августе 2015 года на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.
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