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Денис Глушаков: при Каррере выучили итальянский мат

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как главный тренер команды Массимо Каррера строит общение с игроками.

"Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать.

Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в России, то наши слова знают, так и мы здесь", – сказал Глушаков в эфире "Спорт FM".
Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 21:06
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№2 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:17) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как еще давать установку на матч против команды антонов например? "Я требую, чтоб ни один антон даже близко не подошел к воротам!" "И чтоб забили антонам не меньше трех банок!" smile


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Русский мат ..всего мат перемат.. blush
Регистрация: 14.12.2011
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