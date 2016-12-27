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Али Узденов: "Ростов" не имеет просроченных долгов

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов сообщил, что клуб не имеет просроченных долгов, остались только текущие.

"Просроченных обязательств (долгов) у нас нет. Есть текущие долги, но все в рабочем режиме", - цитирует Узденова "Р-Спорт".
Теги: Узденов Ростов
Сегодня, 21:12
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