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Денис Глушаков: сказал Джикии, что ждём "проставы"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что уже успел позвонить новичку команды Георгию Джикии.

"Вчера звонил Джикии, поздравил с переходом в "Спартак" и сказал, что ждём "проставы", – цитирует Глушакова "Спорт FM".
Теги: Глушаков Джикия Спартак
Сегодня, 21:45
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