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Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (11)
Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (11)
Денис Глушаков: сказал Джикии, что ждём "проставы"
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, что уже успел позвонить новичку команды Георгию Джикии.
"Вчера звонил Джикии, поздравил с переходом в "Спартак" и сказал, что ждём "проставы", – цитирует Глушакова "Спорт FM".
"Вчера звонил Джикии, поздравил с переходом в "Спартак" и сказал, что ждём "проставы", – цитирует Глушакова "Спорт FM".
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