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Сергей Юран: в "Спартаке" напрашивалась покупка центрального защитника
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Сергей Юран оценил трансферы голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикии из "Амкара" в стан столичной команды.
"У "Спартака" не пожарная ситуация в обороне. Хотя покупка центрального защитника напрашивалась. Сердар Ташчи и Сальваторе Боккетти подвержены травмам, с каждым годом они не молодеют. Кроме того, нужен нападающий, а лучше два. Если у Зе Луиша повреждение или перебор карточек, приходится затыкать дыру молодежью. А она пока не готова решать серьезные задачи", - цитирует Юрана официальный сайт УЕФА.
"У "Спартака" не пожарная ситуация в обороне. Хотя покупка центрального защитника напрашивалась. Сердар Ташчи и Сальваторе Боккетти подвержены травмам, с каждым годом они не молодеют. Кроме того, нужен нападающий, а лучше два. Если у Зе Луиша повреждение или перебор карточек, приходится затыкать дыру молодежью. А она пока не готова решать серьезные задачи", - цитирует Юрана официальный сайт УЕФА.
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