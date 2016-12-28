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Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб "Уфы"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера "Уфы", которую, скорее всего, возглавит Сергей Семак, сообщает ФАН.

Планируется, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.
Теги: Тимощук Уфа
Сегодня, 17:07
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(0)
№4 Написал: rooiwit (Сегодня, 17:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
плюс 6 очков для зенита,норм устроились
Регистрация: 22.12.2016
№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Тренер по прыжкам на месте?


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
гоните ссанаными тряпками этого спонсора бандеровцев и подальше от России!


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..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
о_О

што за гадость..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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