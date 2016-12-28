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Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Анатолий Тимощук может войти в тренерский штаб "Уфы"
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера "Уфы", которую, скорее всего, возглавит Сергей Семак, сообщает ФАН.
Планируется, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.
Планируется, что клуб из Башкирии объявит имя нового наставника 30 декабря.
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