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Шамиль Газизов: Тимощук в штабе "Уфы"? Не могу сказать, пока не назначим наставника
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук может стать помощником главного тренера "Уфы".
"Что касается возможного назначения Анатолия Тимощука на пост помощника главного тренера, не могу ничего сказать до тех пор, пока не будет назначен сам главный тренер", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
"Что касается возможного назначения Анатолия Тимощука на пост помощника главного тренера, не могу ничего сказать до тех пор, пока не будет назначен сам главный тренер", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
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