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Георгий Джикия: Селихов хочет играть и будет доказывать, что он номер один
Новый защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что голкипер команды Александр Селихов будет бороться за место в основном составе.
"В воротах будет играть тот, кого поставит тренер. Если это будет Селихов, я, конечно, буду не против. У него есть лидерские качества, что очень важно для вратаря. Может напихать, наорать. Селихов хочет играть и будет доказывать, что он номер один. У нас обоих очень хорошие конкуренты, остается только тренироваться и бороться за место в составе", – приводит слова игрока "Матч ТВ".
"В воротах будет играть тот, кого поставит тренер. Если это будет Селихов, я, конечно, буду не против. У него есть лидерские качества, что очень важно для вратаря. Может напихать, наорать. Селихов хочет играть и будет доказывать, что он номер один. У нас обоих очень хорошие конкуренты, остается только тренироваться и бороться за место в составе", – приводит слова игрока "Матч ТВ".
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