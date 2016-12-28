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Георгий Джикия: Селихов хочет играть и будет доказывать, что он номер один

Новый защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что голкипер команды Александр Селихов будет бороться за место в основном составе.

"В воротах будет играть тот, кого поставит тренер. Если это будет Селихов, я, конечно, буду не против. У него есть лидерские качества, что очень важно для вратаря. Может напихать, наорать. Селихов хочет играть и будет доказывать, что он номер один. У нас обоих очень хорошие конкуренты, остается только тренироваться и бороться за место в составе", – приводит слова игрока "Матч ТВ".
Теги: Джикия Селихов Спартак
Сегодня, 17:33
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:41) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
и пускай доказывает! Мы только рады будем!


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Регистрация: 22.05.2015
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