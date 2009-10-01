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Дмитрий Селюк: лучший полузащитник в мире - не Погба, а Туре
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, не согласен с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который накануне назвал Поля Погба лучшим полузащитником в мире.
"Я с большим уважением отношусь к Особенному и считаю Моуринью супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причём даже для самого Погба", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
"Я с большим уважением отношусь к Особенному и считаю Моуринью супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причём даже для самого Погба", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
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