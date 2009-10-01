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Дмитрий Селюк: лучший полузащитник в мире - не Погба, а Туре

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, не согласен с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который накануне назвал Поля Погба лучшим полузащитником в мире.

"Я с большим уважением отношусь к Особенному и считаю Моуринью супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причём даже для самого Погба", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Сегодня, 17:49
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№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется у Селюка с головой не все в порядке


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причём даже для самого Погба", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
smile А для Яя Туре кто лучший?
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: Trucha (Сегодня, 18:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
ДМИТРИЙ СЕЛЮК: ЛУЧШИЙ АГЕНТ В МИРЕ - НЕ ЖОРЖЕ МЕНДЕШ, А СЕЛЮК sweat_smile
Регистрация: 4.08.2016
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:04) #
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Они просто не знают что есть еще в России такой игрок как Артур Юсупов вот где лучший деревянный игрок! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Сибирь»
joy Клоун.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ему нужно в зените работать,там точно такие же сидят,у них все самое лучшее и болельщиков уже 15 миллионов,лет через 10 каждый землянин будет называть себя болельщиком зенита,а все лучшие игроки галактики будут играть в этом клубе
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
еще бы спросили у него... кто лучший футбольный агент? joy


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Регистрация: 22.05.2015
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