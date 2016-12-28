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Александр Шикунов: у Нобоа четыре предложения, за Азмуном 6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят (4)
Федор Смолов: отказался от космического предложения из Китая не раздумывая
Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что был вариант продолжения карьеры в Китае.
- Вы говорили, что не против повторить и снова уехать в Европу. Правда, что "Лилль" выходил на вас прямо на Евро-2016?
- Ну как выходил… Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с "Лиллем", они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать "Лилль", играя в "Краснодаре"?
- Финансовый смысл?
- У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб "Шанхай Гринлэнд Шэньхуа", кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.
"Еженедельник футбол"
- Вы говорили, что не против повторить и снова уехать в Европу. Правда, что "Лилль" выходил на вас прямо на Евро-2016?
- Ну как выходил… Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с "Лиллем", они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать "Лилль", играя в "Краснодаре"?
- Финансовый смысл?
- У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб "Шанхай Гринлэнд Шэньхуа", кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.
"Еженедельник футбол"
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