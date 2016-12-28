Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Федор Смолов: отказался от космического предложения из Китая не раздумывая

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что был вариант продолжения карьеры в Китае.

- Вы говорили, что не против повторить и снова уехать в Европу. Правда, что "Лилль" выходил на вас прямо на Евро-2016?

- Ну как выходил… Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с "Лиллем", они очень хотят. Это как считается — выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать "Лилль", играя в "Краснодаре"?

- Финансовый смысл?

- У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб "Шанхай Гринлэнд Шэньхуа", кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.

"Еженедельник футбол"
Теги: Смолов Краснодар Лилль
Сегодня, 18:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.