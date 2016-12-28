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Федор Смолов: у меня просто произошел разговор с самим собой. Самолюбие взыграло

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, как смог резко изменить свою жизнь и карьеру.

"Щелкнуло, да. Сто процентов щелкнуло. Все правильно. Вот только большинство пытается это увязать с расставаниями, с какими-то там событиями в личной жизни. А это не так. У меня просто произошел разговор с самим собой. Самолюбие взыграло. Что, я не понимаю, что у меня есть талант? Я в "молодежке" забивал больше всех. И в юношеской сборной забивал больше всех, всегда и везде был на виду. А при переходе во взрослый футбол все не шло у меня и не шло. И я решил в первую очередь сам себе доказать, что способен на многое на самом деле.

Все думают, что все началось в "Урале". На самом деле – гораздо раньше. Просто когда я принял это решение и поменял все, это по щелчку пальцев не могло в один момент отразиться на результатах. Но я понимал, что нужно терпеть, что нужно ждать, и если я буду продолжать работать и трудиться, то мне это все вернется. Так и произошло. И все начало возвращаться как раз в период моей игры в "Урале". Плюс хорошо, что попался Александр Федорович. Он выпускал меня нападающим и не ограничивал на поле. Так и говорил: "Я вижу по твоим игровым способностям, что тебя не стоит ограничивать. Ты можешь делать на поле все что пожелаешь", - цитирует Смолова "Еженедельник футбол".
Теги: Смолов Краснодар Урал
Сегодня, 19:48
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