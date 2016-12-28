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Федор Кудряшов: самое знаковое событие года - серебро с "Ростовом"
Защитник "Ростова" Федор Кудряшов рассказал о самом значимом событии уходящего года.
"В этом календарном году для меня самым знаковым событием стала не победа над "Баварией", а завоевание серебряных медалей чемпионата России в составе "Ростова". Это для меня очень дорогая медаль. И пусть я пришёл в команду лишь зимой, но такой сплочённости коллектива и микроклимата я не встречал вообще. Тем более в такой сложной ситуации экономической, которая коснулась не только наш клуб. Да, могли занять и первое место, но футбол не любит сослагательного наклонения. Поэтому именно эту медаль я запомню навсегда", - сказал Кудряшов в эфире "Спорт FM".
"В этом календарном году для меня самым знаковым событием стала не победа над "Баварией", а завоевание серебряных медалей чемпионата России в составе "Ростова". Это для меня очень дорогая медаль. И пусть я пришёл в команду лишь зимой, но такой сплочённости коллектива и микроклимата я не встречал вообще. Тем более в такой сложной ситуации экономической, которая коснулась не только наш клуб. Да, могли занять и первое место, но футбол не любит сослагательного наклонения. Поэтому именно эту медаль я запомню навсегда", - сказал Кудряшов в эфире "Спорт FM".
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