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Федор Кудряшов: самое знаковое событие года - серебро с "Ростовом"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов рассказал о самом значимом событии уходящего года.

"В этом календарном году для меня самым знаковым событием стала не победа над "Баварией", а завоевание серебряных медалей чемпионата России в составе "Ростова". Это для меня очень дорогая медаль. И пусть я пришёл в команду лишь зимой, но такой сплочённости коллектива и микроклимата я не встречал вообще. Тем более в такой сложной ситуации экономической, которая коснулась не только наш клуб. Да, могли занять и первое место, но футбол не любит сослагательного наклонения. Поэтому именно эту медаль я запомню навсегда", - сказал Кудряшов в эфире "Спорт FM".
Теги: Кудряшов Ростов
Сегодня, 20:03
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