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Фёдор Кудряшов: Карпин действительно хороший тренер
Защитник "Ростова" Фёдор Кудряшов сказал, что считает Валерия Карпина хорошим тренером.
"Мне довелось поработать с Карпиным. Сейчас он является экспертом на телевидении. Сравнить где ему что-то удаётся лучше, я не могу, так как просто практически не смотрю футбольные передачи. Скажу лишь, что он действительно хороший тренер. Да, при нём я не заиграл и попал в дубль. Возможное, какое-то время у меня к нему был некий негатив, но у каждого могут быть свои обиды, а причина всегда должна быть в тебе. Прошло время и я понял, что всё действительно так. Если я там не заиграл, значит что-то где-то было не так во мне", - цитирует Кудряшова "Спорт FM".
"Мне довелось поработать с Карпиным. Сейчас он является экспертом на телевидении. Сравнить где ему что-то удаётся лучше, я не могу, так как просто практически не смотрю футбольные передачи. Скажу лишь, что он действительно хороший тренер. Да, при нём я не заиграл и попал в дубль. Возможное, какое-то время у меня к нему был некий негатив, но у каждого могут быть свои обиды, а причина всегда должна быть в тебе. Прошло время и я понял, что всё действительно так. Если я там не заиграл, значит что-то где-то было не так во мне", - цитирует Кудряшова "Спорт FM".
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