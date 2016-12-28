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Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом Грузии в 2016 году

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом Грузии в 2016 году, информирует пресс-служба грузинской федерации футбола.

На награду также претендовали полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе, защитник "Витесса" Гурам Кашия и хавбек БАТЭ Валериане Гвилия.

В 9 матчах РФПЛ 24-летний полузащитник отметился одним забитым мячом.

Торнике Окриашвили признан лучшим футболистом Грузии в 2016 году
Теги: Окриашвили Краснодар
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот что гол животворящий делает!


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
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