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Сергей Ташуев: есть желание улететь во Францию, пообщаться с агентами и функционерами

Российский тренер Сергей Ташуев, который находился в шаге от того, чтобы возглавить "Анжи", рассказал, что может на несколько дней отправиться во Францию, чтобы пообщаться с известными агентами и функционерами.

"У меня есть желание и возможность улететь на несколько дней во Францию. Не ради стажировки, а чтобы пообщаться с функционерами и известными агентами. У них тоже есть желание сотрудничать, потому что они развивают направление, которое я проповедую в футболе. Это ознакомительный вариант, но мало ли", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
Теги: Ташуев
Сегодня, 16:12
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