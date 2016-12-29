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Валерий Винокуров: Смолов заслужил награду лучшего футболиста года

Спортивный журналист и писатель Валерий Винокуров заявил, что форвард "Краснодара" Федор Смолов заслуженно получил награду в номинации "Лучший игрок года".

"Для Смолова эта награда абсолютно заслужена. Он раскрылся полностью, думаю, что больше, чем сейчас, он вряд ли сможет что-то показать. Несмотря на то что из-за травмы он пропустил часть сезона, Федор проявил себя едва ли не безупречно. А ведь "Краснодар" в этом сезоне был нестабилен, не зря ведь тренера сменили", - цитирует Винокурова НСН.
Теги: Смолов
Сегодня, 16:36
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:39) #
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Фёдор ,не заслужил , он действительно лучший.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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