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Валерий Винокуров: Смолов заслужил награду лучшего футболиста года
Спортивный журналист и писатель Валерий Винокуров заявил, что форвард "Краснодара" Федор Смолов заслуженно получил награду в номинации "Лучший игрок года".
"Для Смолова эта награда абсолютно заслужена. Он раскрылся полностью, думаю, что больше, чем сейчас, он вряд ли сможет что-то показать. Несмотря на то что из-за травмы он пропустил часть сезона, Федор проявил себя едва ли не безупречно. А ведь "Краснодар" в этом сезоне был нестабилен, не зря ведь тренера сменили", - цитирует Винокурова НСН.
"Для Смолова эта награда абсолютно заслужена. Он раскрылся полностью, думаю, что больше, чем сейчас, он вряд ли сможет что-то показать. Несмотря на то что из-за травмы он пропустил часть сезона, Федор проявил себя едва ли не безупречно. А ведь "Краснодар" в этом сезоне был нестабилен, не зря ведь тренера сменили", - цитирует Винокурова НСН.
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