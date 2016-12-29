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СМИ: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубе

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе, сообщает ТАСС.

"Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем "Локомотива", первый сбор которого пройдет в Москве - занятия будут в манеже. Если он не перейдет в "Спартак", тогда отправится с дублем и на второй сбор", - сказал источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Самедов Локомотив
Сегодня, 16:47
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