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СМИ: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубе
Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе, сообщает ТАСС.
"Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем "Локомотива", первый сбор которого пройдет в Москве - занятия будут в манеже. Если он не перейдет в "Спартак", тогда отправится с дублем и на второй сбор", - сказал источник, знакомый с ситуацией.
"Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем "Локомотива", первый сбор которого пройдет в Москве - занятия будут в манеже. Если он не перейдет в "Спартак", тогда отправится с дублем и на второй сбор", - сказал источник, знакомый с ситуацией.
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