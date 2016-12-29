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"Крылья Советов" официально расторгли контракт с Франком Веркаутереном
"Крылья Советов" отзаявят бывшего главного тренера команды Франка Веркаутерена, сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков.
"С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу. Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера.
"Крылья Советов" благодарят Франка за время, проведенное в клубе, и желают успехов в дальнейшей карьере", - цитирует Шашкова ТАСС.
"С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу. Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера.
"Крылья Советов" благодарят Франка за время, проведенное в клубе, и желают успехов в дальнейшей карьере", - цитирует Шашкова ТАСС.
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