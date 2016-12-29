Торнике Окриашвили: в 2016 году у меня были как хорошие моменты, так и плохие

Полузащитник "Краснодара" и сборной Грузии Торнике Окриашвили, названный лучшим футболистом страны в 2016 году, отметил, что уходящий год был не самым успешным в его карьере.



"Хочу поблагодарить GFF за эту награду. Кроме того, я благодарю всех тех, кто голосовал за мою кандидатуру. Поздравляю всех с наступающим 2017 годом! Если же подводить итоги 2016-го, то я не полностью доволен собой. Были как хорошие моменты, так и плохие", – цитирует Окриашвили Worldsport.ge.