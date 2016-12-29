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"Спартак" планирует снять сериал о братьях Старостиных

Вице-президент московского "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, что клуб ведет переговоры с телекомпаниями о съемках 10-серийного сериала о "Спартаке" и братьях Старостиных.

"Открою небольшую тайну: мы сейчас ведем переговоры с телекомпаниями по поводу возможности снять сериал о братьях Старостиных, о футбольном клубе "Спартак", о его истории. Об исторических перипетиях, которые были связаны с братьями Старостиными, с клубом и футболом. В данный момент написано две серии этого сериала. Планируется 10-серийный первый сезон, и хотелось бы увидеть еще полный метр о Фёдоре Черенкове.

Работа большая и не совсем характерная для футбольного клуба, но мы понимаем, что это будет востребовано и интересно. Молодое поколение историю воспринимает через телевизор, через кино, через игровые моменты гораздо ближе и проще, даже чем в музее. Мы считаем, что эту историю надо правильно подать и показать, потому как история "Спартака" очень тесно увязана с историей России и СССР.

Надеюсь, к весне 2018 года выпустим эти продукты", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
Теги: Старостин Черенков Спартак
Сегодня, 18:22
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 18:34) #
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Не нужно планировать, про таких Людях и Футболистов нужно снимать- А особенно про любимого мною Николая Петровича- человека Умного и с большим чувством юмора, такого человека нельзя забывать.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
О своих легендах забывать нельзя , хорошее решение .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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