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"Спартак" претендует на 18-летнего нападающего сборной Конго

Нападающий албанской "Тираны" Мервейл Ндокайт находится в списке потенциальных новичков "Спартака", утверждает DRCPF.

Красно-белые уже сделали предложение по трансферу 18-летнего футболиста сборной Конго, но "Тирана" хочет сохранить игрока до лета 2017 года. Контракт конголезца с действующим клубом рассчитан до лета 2018 года.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 18:31
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