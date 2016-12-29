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Наиль Измайлов: в марте 2017 года планируем сдать новую базу "Спартака"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, когда московский клуб достроит новую спортивную базу.

"Будет небольшая адаптация стадиона к Кубку конфедераций, потому как там запланированы несколько иные зрительские категории, которые не совпадают с клубными. Будет больше зона прессы, больше ВИП-зона.

В марте 2017 года планируем сдать новую базу "Спартака". Поля уже подогреваются, трава растет. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаем базу на Кубок конфедераций и на ЧМ-2018 под тренировочную площадку для команд-участниц", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
Теги: Спартак
Сегодня, 19:06
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№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:11) #
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online

А как же тридварасовка?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 20:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Комбикорм не забудь завезти на базу новую

Бомж повесился от зависти smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:00) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Комбикорм не забудь завезти на базу новую....
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:42) #
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Осталось дело за малым-дойти до финиша сезона на первом месте. Не важно какой ценой! Надо! И не ипет!
Пора Великим вернуть свое законное золото!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: rooiwit (Сегодня, 19:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Уже и базу построили и стадион,топ уровень
Регистрация: 22.12.2016
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