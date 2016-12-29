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Наиль Измайлов: в марте 2017 года планируем сдать новую базу "Спартака"
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал, когда московский клуб достроит новую спортивную базу.
"Будет небольшая адаптация стадиона к Кубку конфедераций, потому как там запланированы несколько иные зрительские категории, которые не совпадают с клубными. Будет больше зона прессы, больше ВИП-зона.
В марте 2017 года планируем сдать новую базу "Спартака". Поля уже подогреваются, трава растет. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаем базу на Кубок конфедераций и на ЧМ-2018 под тренировочную площадку для команд-участниц", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
"Будет небольшая адаптация стадиона к Кубку конфедераций, потому как там запланированы несколько иные зрительские категории, которые не совпадают с клубными. Будет больше зона прессы, больше ВИП-зона.
В марте 2017 года планируем сдать новую базу "Спартака". Поля уже подогреваются, трава растет. Здания закончены, тепло подведено. Но команда туда пока не заедет, потому что мы отдаем базу на Кубок конфедераций и на ЧМ-2018 под тренировочную площадку для команд-участниц", - цитирует Измайлова "Спорт FM".
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