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"Ростов" отказался от покупки Станислава Крицюка из-за его высокой стоимости

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, что тренерский штаб донского клуба рассматривал кандидатуру вратаря Станислава Крицюка до его перехода из "Браги" в "Краснодар".

"Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в "Краснодар". Позвонили, узнали стоимость и отказались. Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола", – цитирует Кафанова "Спорт FM".
Теги: Крицюк Ростов
Сегодня, 19:28
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:32) #
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Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола", – цитирует Кафанова "Спорт FM".

Молодец Джанаев! Не сломался после ухода из Спартака, поднялся и - вот но! Во всей красе!
Уважаю, как мужчина мужчину.

P.S.
Пусть меня кто-то извинит, но в Спартаке я всё равно я его видеть не хотел бы.
Регистрация: 6.08.2008
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