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"Ростов" отказался от покупки Станислава Крицюка из-за его высокой стоимости
Тренер "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, что тренерский штаб донского клуба рассматривал кандидатуру вратаря Станислава Крицюка до его перехода из "Браги" в "Краснодар".
"Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в "Краснодар". Позвонили, узнали стоимость и отказались. Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола", – цитирует Кафанова "Спорт FM".
"Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в "Краснодар". Позвонили, узнали стоимость и отказались. Что касается Джанаева, то он сделал себя сам. У него сильная психология, мы с ним встретились, когда он был голоден до футбола", – цитирует Кафанова "Спорт FM".
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