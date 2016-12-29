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Олег Федорчук: Луческу хороший тренер, но в плане знания истории - полный невежда
Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал слова Мирчи Луческу о единстве Украины и России.
"Это не первое политическое высказывание Луческу. В свое время он агитировал за объединенный чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна.
Удивляться тут нечему, Луческу - продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была гораздо выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Он хороший тренер, но в истории совсем не ориентируется, здесь он - полный невежда.
В "Шахтере" Луческу работал в независимой Украине. Но люди меняются с 20 до 40 лет. А он в нашу страну приехал, когда ему было под 60. Тем более, что его все устраивало, он получал одну из крупнейших в Европе зарплат. Вряд ли в таких условиях у него была мотивация меняться. Человек что-то в себе меняет, когда произошла какая-то трагедия, трудно, она ищет выход.
Почему многие страны делают препятствия для работы у себя иностранных тренеров? Потому что, если много будет таких как Луческу, они будут влиять на общественное мнение. А это уже глобальная политика. Это он пытается сейчас делать, тем более, что дела в "Зените" у него не идут. И тренер пошел другим путем, чтобы создать вокруг себя группу поддержки", - цитирует Федорчука "Газета.Ua".
"Это не первое политическое высказывание Луческу. В свое время он агитировал за объединенный чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна.
Удивляться тут нечему, Луческу - продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была гораздо выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Он хороший тренер, но в истории совсем не ориентируется, здесь он - полный невежда.
В "Шахтере" Луческу работал в независимой Украине. Но люди меняются с 20 до 40 лет. А он в нашу страну приехал, когда ему было под 60. Тем более, что его все устраивало, он получал одну из крупнейших в Европе зарплат. Вряд ли в таких условиях у него была мотивация меняться. Человек что-то в себе меняет, когда произошла какая-то трагедия, трудно, она ищет выход.
Почему многие страны делают препятствия для работы у себя иностранных тренеров? Потому что, если много будет таких как Луческу, они будут влиять на общественное мнение. А это уже глобальная политика. Это он пытается сейчас делать, тем более, что дела в "Зените" у него не идут. И тренер пошел другим путем, чтобы создать вокруг себя группу поддержки", - цитирует Федорчука "Газета.Ua".
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