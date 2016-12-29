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Олег Федорчук: Луческу хороший тренер, но в плане знания истории - полный невежда

Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал слова Мирчи Луческу о единстве Украины и России.

"Это не первое политическое высказывание Луческу. В свое время он агитировал за объединенный чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна.

Удивляться тут нечему, Луческу - продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была гораздо выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Он хороший тренер, но в истории совсем не ориентируется, здесь он - полный невежда.

В "Шахтере" Луческу работал в независимой Украине. Но люди меняются с 20 до 40 лет. А он в нашу страну приехал, когда ему было под 60. Тем более, что его все устраивало, он получал одну из крупнейших в Европе зарплат. Вряд ли в таких условиях у него была мотивация меняться. Человек что-то в себе меняет, когда произошла какая-то трагедия, трудно, она ищет выход.

Почему многие страны делают препятствия для работы у себя иностранных тренеров? Потому что, если много будет таких как Луческу, они будут влиять на общественное мнение. А это уже глобальная политика. Это он пытается сейчас делать, тем более, что дела в "Зените" у него не идут. И тренер пошел другим путем, чтобы создать вокруг себя группу поддержки", - цитирует Федорчука "Газета.Ua".
Теги: Луческу Шахтер Зенит
Сегодня, 19:45
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Когда своей Истории нет, её выдумывают..

Тысячелетние рабы Сруины особо в этом преуспели..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:05) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
На каком языке вещал Федорчук?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
так.давайте по полочкам раскладывать
спорт (а в данном случае - футбол) - вне политики.так? - так
в итоге выходит, что если человек лезет из спорта в политику - его не должны наказать за подобное? или обратиться в федерацию?
мне то вообще параллельна эта политика, но всё таки
коли есть правила - давайте будем последовательны ко всем


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 19:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile никто не понимает в Зените что с Луческу только время теряют толку от него уже и в Шахтере давно не было
Регистрация: 20.10.2011
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